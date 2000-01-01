Афанасий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Матвей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1739