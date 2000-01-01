Афанасий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1739

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Матвей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1739
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