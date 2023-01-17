Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения20.12.1753
Дата смерти1783
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1753
Отец: Петр Степанович
Мать: не указана
Крещение
20.12.1753
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещена именем Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783