Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петровна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.12.1753

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1753

Отец: Петр Степанович

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.12.1753
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещена именем Анна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1783
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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