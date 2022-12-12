Белаковская (Кушта) Агафия Мартиновна
Место рождения
Дата рождения16.02.1865
Дата смертиПосле 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Белаковский Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Сын: Белаковский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Сын: Белаковский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Дочь: Бойко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Сын: Белаковский Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Сын: Белаковский Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Сын: Белаковский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Дочь: Капштык Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович
Муж: Ковтун ?