Белаковская (Кушта) Агафия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаковская (Кушта) Агафия Мартиновна

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

16.02.1865

Дата смерти

После 1947

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1865

Отец: Кушта Мартин Кононович

Мать: Кушта Ксения Пантелеймоновна

Бакумовка, Київська область
Крещение
17.02.1865
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники Ромашковский свободный обыватель Евсевий Данилов Головань и девица Палагия Иванова Дроиепаева
Бракосочетание
10.06.1889

Муж: Белаковский Георгий Иванович

Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | деревни Бакумовки крестьяне Илия Евфимов Бабик и Прокопий Софронов Коныл; | по невесте | деревни Бакумовки жители солдаты Арсений Данилов Головин и Захария Моисеев Грабарь
Рождение ребёнка
08.05.1890

Сын: Белаковский Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Белаковский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Белаковский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бойко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Рокитянский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
12.03.1902

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
02.12.1903

Сын: Белаковский Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Белаковский Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаковский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капштык Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Белаковский Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун ?

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
После 1947
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