Белаковский Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1898
Крещение
25.07.1898
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Ромашки житель солдат Захарий Зарарьин Стовбира и села Шарок крестьянка Мария Евфимиева Никифора Моисеенка жена
Рождение ребёнка
14.07.1920
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Белаковская Ганна Владимировна
Рождение ребёнка
27.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белаковская Ганна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белаковский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Белаковская Ганна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно