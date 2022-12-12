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Белаковский Михаил Григорьевич

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

25.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1898

Отец: Белаковский Георгий Иванович

Мать: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Крещение
25.07.1898
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Ромашки житель солдат Захарий Зарарьин Стовбира и села Шарок крестьянка Мария Евфимиева Никифора Моисеенка жена
Рождение ребёнка
14.07.1920

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Белаковская Ганна Владимировна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
27.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белаковская Ганна Владимировна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаковский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Белаковская Ганна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская Ганна Владимировна

Смерть
Неизвестно
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