Белаковский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаковский Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белаковский Михаил Григорьевич

Мать: Белаковская Ганна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белаковская Валерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белаковская Валерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская Валерия

Смерть
Неизвестно
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