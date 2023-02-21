Белаковский Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Белаковский Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Сын: Белаковский Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Сын: Белаковский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Дочь: Бойко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Сын: Белаковский Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Сын: Белаковский Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Сын: Белаковский Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна
Дочь: Капштык Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна