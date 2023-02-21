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Белаковский Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

Мать: Белаковская 1-я Л.Белаковского

Крещение
1888
Лейзор Лейбов Белаковский крещен в Георгия
Бракосочетание
10.06.1889

Жена: Белаковская Агафия Мартиновна

Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | деревни Бакумовки крестьяне Илия Евфимов Бабик и Прокопий Софронов Коныл; | по невесте | деревни Бакумовки жители солдаты Арсений Данилов Головин и Захария Моисеев Грабарь
Рождение ребёнка
08.05.1890

Сын: Белаковский Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
24.10.1891

Сын: Белаковский Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Белаковский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бойко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Рокитянский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
12.03.1902

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
02.12.1903

Сын: Белаковский Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Белаковский Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белаковский Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капштык Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Белаковская Агафия Мартиновна

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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