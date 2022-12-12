(Белаковская) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1902
Крещение
12.03.1902
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники крестьяне: села Ромашки Захарий Захариин Стовбыра и села Шарок Мария Евфимиева Никифора Моисеенки жена
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельник Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельник Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп
Смерть
Неизвестно