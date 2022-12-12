(Белаковская) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белаковская) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

12.03.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1902

Отец: Белаковский Георгий Иванович

Мать: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Крещение
12.03.1902
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники крестьяне: села Ромашки Захарий Захариин Стовбыра и села Шарок Мария Евфимиева Никифора Моисеенки жена
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп

Смерть
Неизвестно
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