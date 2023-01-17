Белаковский Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1890
Дата смерти02.08.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1890
Крещение
09.05.1890
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Ромашки житель солдат Семен Захарьин Стовбира и Агрипина Емелианова Леонтия Драпая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1891
Причина смерти: От долговременной болезни
Похороны
03.08.1891
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя