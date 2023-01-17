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Белаковский Василий Георгиевич

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

08.05.1890

Дата смерти

02.08.1891

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1890

Отец: Белаковский Георгий Иванович

Мать: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Крещение
09.05.1890
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Ромашки житель солдат Семен Захарьин Стовбира и Агрипина Емелианова Леонтия Драпая жена
Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
02.08.1891
Бакумовка, Київська область
Причина смерти: От долговременной болезни
Похороны
03.08.1891
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
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