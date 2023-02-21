Белаковский Лейба Мойше-Дувидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Белаковский Мойше-Дувид
Мать: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1857
Сын: Белаковский Георгий Иванович
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Л.Белаковского
Рождение ребёнка
1860
Сын: Белаковский Мойше-Давид Лейбович
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Л.Белаковского
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Рухля Лейбовна
Мать ребёнка: Белаковская Рыся
Рождение ребёнка
24.01.1879
Сын: Белаковский Яков Лейбович
Мать ребёнка: Белаковская Рыся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белаковская Рыся
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно