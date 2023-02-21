Белаковский Лейба Мойше-Дувидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Белаковский Мойше-Дувид

Мать: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1857

Сын: Белаковский Георгий Иванович

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Л.Белаковского

Рождение ребёнка
1860

Сын: Белаковский Мойше-Давид Лейбович

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Л.Белаковского

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Рухля Лейбовна

Мать ребёнка: Белаковская Рыся

Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Белаковский Яков Лейбович

Мать ребёнка: Белаковская Рыся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская Рыся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская 1-я Л.Белаковского

Смерть
Неизвестно
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