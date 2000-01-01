Белаковская Рыся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаковская Рыся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Рухля Лейбовна

Отец ребёнка: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Белаковский Яков Лейбович

Отец ребёнка: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

Смерть
Неизвестно
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