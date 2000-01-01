Белаковская Рыся
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Рухля Лейбовна
Отец ребёнка: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович
Рождение ребёнка
24.01.1879
Сын: Белаковский Яков Лейбович
Отец ребёнка: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно