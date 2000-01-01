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Белаковский Мойше-Дувид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Белаковский Михель Мойше-Дувидович

Мать ребёнка: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1828

Сын: Белаковский Янкель Мойше-Дувидович

Мать ребёнка: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Мать ребёнка: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1833

Сын: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

Мать ребёнка: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Мать ребёнка: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1845

Сын: Белаковский Шай Мойше-Дувидович

Мать ребёнка: Белаковская Ципа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская Ципа

Смерть
До 1874
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