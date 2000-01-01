Белаковский Мойше-Дувид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Белаковский Михель Мойше-Дувидович
Мать ребёнка: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1828
Сын: Белаковский Янкель Мойше-Дувидович
Мать ребёнка: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1829
Сын: Белаковский Иось Мойше-Дувидович
Мать ребёнка: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1833
Сын: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович
Мать ребёнка: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белаковский Эль Мойше-Дувидович
Мать ребёнка: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1845
Сын: Белаковский Шай Мойше-Дувидович
Мать ребёнка: Белаковская Ципа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белаковская Ципа
Смерть
До 1874