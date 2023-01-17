Белаковский Михель Мойше-Дувидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаковский Михель Мойше-Дувидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Белаковский Мойше-Дувид

Мать: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1861

Сын: Белаковский Эль Михелевич

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского

Рождение ребёнка
1866

Сын: Белаковский Моть Михелевич

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского

Рождение ребёнка
1889

Сын: Белаковский Берко Михелевич

Мать ребёнка: Белаковская 2-я Белаковского

Новомиргород, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская 1-я Белаковского

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская 2-я Белаковского

Смерть
1910
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