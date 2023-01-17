Белаковский Михель Мойше-Дувидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1910
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Белаковский Мойше-Дувид
Мать: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1861
Сын: Белаковский Эль Михелевич
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского
Рождение ребёнка
1866
Сын: Белаковский Моть Михелевич
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского
Рождение ребёнка
1889
Сын: Белаковский Берко Михелевич
Мать ребёнка: Белаковская 2-я Белаковского
Новомиргород, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1910