Белаковский Эль Михелевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Эльевна
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Белаковский Шимон Эльевич
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Белаковский Моисей Эльевич
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Белаковский Килель Эльевич
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Белаковский Самуил Эльевич
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Белаковский Эфроим Эльевич
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно