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Белаковский Эль Михелевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Белаковский Михель Мойше-Дувидович

Мать: Белаковская 1-я Белаковского

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Эльевна

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Белаковский Шимон Эльевич

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Белаковский Моисей Эльевич

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Белаковский Килель Эльевич

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Белаковский Самуил Эльевич

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Белаковский Эфроим Эльевич

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Белаковский Яков Эльевич

Мать ребёнка: Белаковская Бейла Ицковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская Бейла Ицковна

Смерть
Неизвестно
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