Белаковская Бейла Ицковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Эльевна
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Белаковский Шимон Эльевич
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Белаковский Моисей Эльевич
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Белаковский Килель Эльевич
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Белаковский Самуил Эльевич
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Белаковский Эфроим Эльевич
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно