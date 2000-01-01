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Белаковская Бейла Ицковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Эльевна

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Белаковский Шимон Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Белаковский Моисей Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Белаковский Килель Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Белаковский Самуил Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Белаковский Эфроим Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Белаковский Яков Эльевич

Отец ребёнка: Белаковский Эль Михелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаковский Эль Михелевич

Смерть
Неизвестно
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