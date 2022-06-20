Белаковская Ципа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиМежду 1874 и 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Белаковский Михель Мойше-Дувидович
Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид
Рождение ребёнка
1828
Сын: Белаковский Янкель Мойше-Дувидович
Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид
Рождение ребёнка
1829
Сын: Белаковский Иось Мойше-Дувидович
Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид
Рождение ребёнка
1833
Сын: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович
Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид
Рождение ребёнка
1842
Сын: Белаковский Эль Мойше-Дувидович
Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид
Рождение ребёнка
1845
Сын: Белаковский Шай Мойше-Дувидович
Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид
Смерть
Между 1874 и 1910