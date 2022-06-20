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Белаковская Ципа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Между 1874 и 1910

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаковский Мойше-Дувид

Рождение ребёнка
1826

Сын: Белаковский Михель Мойше-Дувидович

Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид

Рождение ребёнка
1828

Сын: Белаковский Янкель Мойше-Дувидович

Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид

Рождение ребёнка
1829

Сын: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид

Рождение ребёнка
1833

Сын: Белаковский Лейба Мойше-Дувидович

Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид

Рождение ребёнка
1842

Сын: Белаковский Эль Мойше-Дувидович

Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид

Рождение ребёнка
1845

Сын: Белаковский Шай Мойше-Дувидович

Отец ребёнка: Белаковский Мойше-Дувид

Смерть
Между 1874 и 1910

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