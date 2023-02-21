Белаковский Иось Мойше-Дувидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелаковский Иось Мойше-Дувидович

Белаковский Иось Мойше-Дувидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Белаковский Мойше-Дувид

Мать: Белаковская Ципа

Рождение ребёнка
1854

Сын: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского

Рождение ребёнка
1859

Сын: Белаковский Янкель Иосевич

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ихана Иосевна

Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского

Бракосочетание
05.02.1880

Жена: Белаковская Ита Эльевна

Киевская синагога, Город Киев, Киевская губерния, Российская империя
Свидетели мещане | Мозырский Арон Гурвич и Каневский Мошко Шпектор
Рождение ребёнка
19.11.1880

Дочь: Брайна Иосевна

Мать ребёнка: Белаковская Ита Эльевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1882

Сын: Белаковский Аарон Иосевич

Мать ребёнка: Белаковская Ита Эльевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1885

Сын: Белаковский Лейба Иосевич

Мать ребёнка: Белаковская Ита Эльевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская 1-я Белаковского

Место жительства
Неизвестно
Новомиргород, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close