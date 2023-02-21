Белаковский Иось Мойше-Дувидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Белаковский Мойше-Дувид
Мать: Белаковская Ципа
Рождение ребёнка
1854
Сын: Белаковский Михель-Дувид Иосевич
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белаковский Янкель Иосевич
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ихана Иосевна
Мать ребёнка: Белаковская 1-я Белаковского
Бракосочетание
05.02.1880
Жена: Белаковская Ита Эльевна
Киевская синагога, Город Киев, Киевская губерния, Российская империя
Свидетели мещане | Мозырский Арон Гурвич и Каневский Мошко Шпектор
Рождение ребёнка
19.11.1880
Дочь: Брайна Иосевна
Мать ребёнка: Белаковская Ита Эльевна
Рождение ребёнка
19.09.1882
Сын: Белаковский Аарон Иосевич
Мать ребёнка: Белаковская Ита Эльевна
Рождение ребёнка
29.08.1885
Сын: Белаковский Лейба Иосевич
Мать ребёнка: Белаковская Ита Эльевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новомиргород, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно