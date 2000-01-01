Белаковская 1-я Белаковского
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Белаковский Михель-Дувид Иосевич
Отец ребёнка: Белаковский Иось Мойше-Дувидович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Белаковский Янкель Иосевич
Отец ребёнка: Белаковский Иось Мойше-Дувидович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ихана Иосевна
Отец ребёнка: Белаковский Иось Мойше-Дувидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1890