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Белаковская 1-я Белаковского

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Отец ребёнка: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Белаковский Янкель Иосевич

Отец ребёнка: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ихана Иосевна

Отец ребёнка: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Смерть
До 1890
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