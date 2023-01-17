Белаковский Михель-Дувид Иосевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаковский Михель-Дувид Иосевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Белаковский Иось Мойше-Дувидович

Мать: Белаковская 1-я Белаковского

Рождение ребёнка
1874

Сын: Белаковский Сруль Михель-Давидович

Мать ребёнка: Белаковская Хана

Скрипчинцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Белаковский Шмиель Михель-Давидович

Мать ребёнка: Белаковская Хана

Рождение ребёнка
18.04.1879

Сын: Белаковский Герш Михель-Давидович

Мать ребёнка: Белаковская Хана

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Рывка Михель-Давидовна

Мать ребёнка: Белаковская Хана

Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Белаковский Янкель Михель-Давидович

Мать ребёнка: Белаковская Хана

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Белаковский Нисон Михель-Давидович

Мать ребёнка: Белаковская Хана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белаковская Хана

Смерть
Неизвестно
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