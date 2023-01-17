Белаковский Михель-Дувид Иосевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1874
Сын: Белаковский Сруль Михель-Давидович
Мать ребёнка: Белаковская Хана
Скрипчинцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1878
Сын: Белаковский Шмиель Михель-Давидович
Мать ребёнка: Белаковская Хана
Рождение ребёнка
18.04.1879
Сын: Белаковский Герш Михель-Давидович
Мать ребёнка: Белаковская Хана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Рывка Михель-Давидовна
Мать ребёнка: Белаковская Хана
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Белаковский Янкель Михель-Давидович
Мать ребёнка: Белаковская Хана
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Белаковский Нисон Михель-Давидович
Мать ребёнка: Белаковская Хана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белаковская Хана
Смерть
Неизвестно