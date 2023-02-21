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Белаковская Хана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Белаковский Сруль Михель-Давидович

Отец ребёнка: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Скрипчинцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Белаковский Шмиель Михель-Давидович

Отец ребёнка: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Рождение ребёнка
18.04.1879

Сын: Белаковский Герш Михель-Давидович

Отец ребёнка: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Рывка Михель-Давидовна

Отец ребёнка: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Белаковский Янкель Михель-Давидович

Отец ребёнка: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Горностайполь, Київська область
Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Белаковский Нисон Михель-Давидович

Отец ребёнка: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белаковский Михель-Дувид Иосевич

Смерть
Неизвестно
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