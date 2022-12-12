село Горностайполь, село Горностайполь, Київська область (на 2018) — Familio

Горностайполь

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Горностайпольская волость
844. Горностайпол, местечко бывшее владельческое, при реке Тетереве, дворов 138, жителей 920, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, 2 е Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Горностайпольская волость
Горностайполь м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11010Горностайпільселоцентр сільської радир-н Іванківськийсільрада Горностайпільська
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