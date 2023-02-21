Бойко (Белаковская) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко (Белаковская) Мария Григорьевна

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Место рождения

Рокитянский уезд, Киевская губерния, Российская империя

Дата рождения

1898

Дата смерти

03.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Белаковский Георгий Иванович

Мать: Белаковская Агафия Мартиновна

Рокитянский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1917

Сын: Бойко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: Амелина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бойко Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
10.10.1928

Дочь: Иванова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Бойко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Василий Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Васькино, Чехов, Московская область
Смерть
03.04.1940
Васькино, Чехов, Московская область
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