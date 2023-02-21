Бойко (Белаковская) Мария Григорьевна
Место рожденияРокитянский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Дата рождения1898
Дата смерти03.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рокитянский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.03.1917
Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич
Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: Амелина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
10.10.1928
Дочь: Иванова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Бойко Василий Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1940