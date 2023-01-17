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(Белаковская) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

29.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900

Отец: Белаковский Георгий Иванович

Мать: Белаковская Агафия Мартиновна

Бакумовка, Київська область
Крещение
03.08.1900
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Ромашки из крестьян запасной ефрейтор Симеон Захариин Стовбыра и с. Шарок крестьянка Мария Евонпиева Никифора Моисеенка жена
Крещение
03.08.1900
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел

Смерть
Неизвестно
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