(Белаковская) Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900
Крещение
03.08.1900
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Ромашки из крестьян запасной ефрейтор Симеон Захариин Стовбыра и с. Шарок крестьянка Мария Евонпиева Никифора Моисеенка жена
Крещение
03.08.1900
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел
Смерть
Неизвестно