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Кушта Мартин Кононович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1859

Сын: Кушта Митрофан Мартинович

Мать ребёнка: Кушта Ксения Пантелеймоновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
16.02.1865

Дочь: Белаковская Агафия Мартиновна

Мать ребёнка: Кушта Ксения Пантелеймоновна

Бакумовка, Київська область
Рождение ребёнка
13.10.1867

Сын: Кушта Роман Мартинович

Мать ребёнка: Кушта Ксения Пантелеймоновна

Бакумовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушта Ксения Пантелеймоновна

Место жительства
Неизвестно
Бакумовка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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