Кушта Мартин Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1859
Сын: Кушта Митрофан Мартинович
Мать ребёнка: Кушта Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
16.02.1865
Дочь: Белаковская Агафия Мартиновна
Мать ребёнка: Кушта Ксения Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
13.10.1867
Мать ребёнка: Кушта Ксения Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно