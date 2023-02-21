Кушта Ксения Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1859
Сын: Кушта Митрофан Мартинович
Отец ребёнка: Кушта Мартин Кононович
Рождение ребёнка
16.02.1865
Дочь: Белаковская Агафия Мартиновна
Отец ребёнка: Кушта Мартин Кононович
Рождение ребёнка
13.10.1867
Отец ребёнка: Кушта Мартин Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно