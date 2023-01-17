Кушта Роман Мартинович
Место рождения
Дата рождения13.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1867
Крещение
13.10.1867
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Тагановки крестьянин Ефрем Трофимов Куцоконенко и Мария Нестерова бакумовского крестьянина Григория Токаря жена
Смерть
Неизвестно