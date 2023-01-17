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Кушта Роман Мартинович

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Место рождения

Бакумовка, Київська область

Дата рождения

13.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1867

Отец: Кушта Мартин Кононович

Мать: Кушта Ксения Пантелеймоновна

Бакумовка, Київська область
Крещение
13.10.1867
Покровская церковь, Ромашки, село, Васильковский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники села Тагановки крестьянин Ефрем Трофимов Куцоконенко и Мария Нестерова бакумовского крестьянина Григория Токаря жена
Смерть
Неизвестно
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