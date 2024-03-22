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Суровцов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1833

Дата смерти

11.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Суровцов Яков Дмитриевич

Мать: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Сын Иакова Суровцова, дьячка Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Суровцова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из низшего отделения Духовной Семинарии. Обучался на казенном содержании.
Работа или профессия
16.02.1855 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен дьячком сверх штата к Троицкой Комельской церкви Гразовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Суровцова Павла Дмитриевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1856

Жена: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Суровцов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Суровцов Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Суровцова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
20.08.1870 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
За исправность по службе и трезвое поведение определен на штатное дьяческое место.
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.

Сын: Суровцов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
27.05.1873 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
За исправное и примерное в течение 18 лет прохождение причетнической должности рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.

Сын: Суровцов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона.
Рождение ребёнка
01.11.1876 ст.

Сын: Суровцов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
03.12.1893 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Согласно прошению, по слабости здоровья уволен за штат.
Смерть
11.12.1907 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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