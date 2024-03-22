Суровцов Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти11.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1833
Сын Иакова Суровцова, дьячка Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Суровцова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Образование
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из низшего отделения Духовной Семинарии. Обучался на казенном содержании.
Работа или профессия
16.02.1855 ст.
Определен дьячком сверх штата к Троицкой Комельской церкви Гразовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Суровцова Павла Дмитриевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Суровцов Семен Дмитриевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Суровцова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Работа или профессия
20.08.1870 ст.
За исправность по службе и трезвое поведение определен на штатное дьяческое место.
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.
Сын: Суровцов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Работа или профессия
27.05.1873 ст.
За исправное и примерное в течение 18 лет прохождение причетнической должности рукоположен во диакона.
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Сын диакона.
Рождение ребёнка
01.11.1876 ст.
Сын: Суровцов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Суровцова Клавдия Николаевна
Работа или профессия
03.12.1893 ст.
Согласно прошению, по слабости здоровья уволен за штат.
Смерть
11.12.1907 ст.