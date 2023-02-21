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Суровцов Яков Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Около 1841

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.01.1820 ст.

Жена: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Жених: Грязовецкого уезда Троицкой церкви, что на Комеле, пономаря сын. Невеста: Вологодского уезда Троицкой что в Подлесном церкви дьячка дочь. Поручители: Троицкой что на Комеле церкви священник Лев... Показать все
Работа или профессия
1820
Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Определен во дьячка к Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Суровцов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Суровцов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Суровцов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Суровцов Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Сын Иакова Суровцова, дьячка Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Суровцова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Суровцова Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Смерть
Около 1841
Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
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