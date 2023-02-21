Суровцов Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиОколо 1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
05.01.1820 ст.
Жених: Грязовецкого уезда Троицкой церкви, что на Комеле, пономаря сын. Невеста: Вологодского уезда Троицкой что в Подлесном церкви дьячка дочь. Поручители: Троицкой что на Комеле церкви священник Лев... Показать все
Работа или профессия
1820
Определен во дьячка к Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Суровцов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Суровцов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Суровцов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Суровцов Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Сын Иакова Суровцова, дьячка Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Суровцова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Суровцова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Суровцова Александра Яковлевна
Смерть
Около 1841