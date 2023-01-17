Суровцов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Образование
1834
Обучается во 2 приходском классе.
Образование
?.06.1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из высшего отделения Вологодского уездного училища.
Работа или профессия
20.10.1840 ст.
Определен дьячком к Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1842
Бракосочетание
19.10.1845 ст.
Жених: дьячок Александр Яковлев Суровцов, вторым браком, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Николаевской Турундаевской церкви дьячка Николая Осипова Светляева дочь девица Елизавета, 23 года. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1848 ст.
Сын: Суровцов Павел Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна
Родители: приходской дьячок Александр Яковлев Суровцов и жена его Елизавета Николаева. Восприемник: города Вологды Спасокаменного монастыря послушник Николай Яковлев Суровцев.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Суровцов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прозоровская Вера Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна
Работа или профессия
17.07.1856 ст.
Произведен в пономаря.
Работа или профессия
17.12.1858 ст.
Переведен к Иоанно-Предтеченской Илатовской церкви Вологодского уезда в дьяческую должность с получением дьяческого жалования.
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Суровцова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна
Работа или профессия
20.05.1859 ст.
Переименован в пономаря с получением пономарского жалования.
Работа или профессия
С 1869
За штатом.
Смерть
1882