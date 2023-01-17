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Суровцов Александр Яковлевич

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Суровцов Яков Дмитриевич

Мать: Суровцова Александра Яковлевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
1834
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Обучается во 2 приходском классе.
Образование
?.06.1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Исключен из высшего отделения Вологодского уездного училища.
Работа или профессия
20.10.1840 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определен дьячком к Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1842

Жена: Суровцова Аполлинария Алексеевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
19.10.1845 ст.

Жена: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Жених: дьячок Александр Яковлев Суровцов, вторым браком, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Николаевской Турундаевской церкви дьячка Николая Осипова Светляева дочь девица Елизавета, 23 года. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1848 ст.

Сын: Суровцов Павел Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской дьячок Александр Яковлев Суровцов и жена его Елизавета Николаева. Восприемник: города Вологды Спасокаменного монастыря послушник Николай Яковлев Суровцев.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Суровцов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прозоровская Вера Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
17.07.1856 ст.
Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен в пономаря.
Работа или профессия
17.12.1858 ст.
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Переведен к Иоанно-Предтеченской Илатовской церкви Вологодского уезда в дьяческую должность с получением дьяческого жалования.
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Суровцова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
20.05.1859 ст.
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Переименован в пономаря с получением пономарского жалования.
Работа или профессия
С 1869
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
За штатом.
Смерть
1882
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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