Прозоровская (Суровцова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прозоровский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Прозоровская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Прозоровский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прозоровский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Прозоровская Анна Михайловна
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Прозоровский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Прозоровский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Прозоровский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прозоровский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно