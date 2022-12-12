Прозоровская (Суровцова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоровская (Суровцова) Вера Александровна

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Суровцов Александр Яковлевич

Мать: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1869

Муж: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Прозоровский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Прозоровская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Прозоровский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Прозоровский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Прозоровская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Прозоровский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Прозоровский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Прозоровский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Прозоровский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Прозоровский Михаил Александрович

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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