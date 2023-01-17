Суровцова (Светляева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Николая Осипова Светляева, дьячка Николаевской Турундаевской церкви Вологодского уезда. (Село Турундаево ныне в черте города Вологды)
Бракосочетание
19.10.1845 ст.
Жених: дьячок Александр Яковлев Суровцов, вторым браком, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Николаевской Турундаевской церкви дьячка Николая Осипова Светляева дочь девица Елизавета, 23 года. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1848 ст.
Сын: Суровцов Павел Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич
Родители: приходской дьячок Александр Яковлев Суровцов и жена его Елизавета Николаева. Восприемник: города Вологды Спасокаменного монастыря послушник Николай Яковлев Суровцев.
Рождение ребёнка
1851
Сын: Суровцов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прозоровская Вера Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Суровцова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич
Смерть
1895
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область