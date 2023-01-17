Суровцова (Светляева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Светляева) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь Николая Осипова Светляева, дьячка Николаевской Турундаевской церкви Вологодского уезда. (Село Турундаево ныне в черте города Вологды)
Бракосочетание
19.10.1845 ст.

Муж: Суровцов Александр Яковлевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Жених: дьячок Александр Яковлев Суровцов, вторым браком, 25 лет. Невеста: Вологодского уезда Николаевской Турундаевской церкви дьячка Николая Осипова Светляева дочь девица Елизавета, 23 года. Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1848 ст.

Сын: Суровцов Павел Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской дьячок Александр Яковлев Суровцов и жена его Елизавета Николаева. Восприемник: города Вологды Спасокаменного монастыря послушник Николай Яковлев Суровцев.
Рождение ребёнка
1851

Сын: Суровцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прозоровская Вера Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Суровцова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Суровцов Александр Яковлевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1895
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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