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Суровцов Павел Александрович

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Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

05.08.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1848 ст.

Отец: Суровцов Александр Яковлевич

Мать: Суровцова Елизавета Николаевна

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Родители: приходской дьячок Александр Яковлев Суровцов и жена его Елизавета Николаева. Восприемник: города Вологды Спасокаменного монастыря послушник Николай Яковлев Суровцев.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается во втором классе низшего отделения Вологодского Духовного Училища.
Смерть
Неизвестно
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