Суровцов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения05.08.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1848 ст.
Родители: приходской дьячок Александр Яковлев Суровцов и жена его Елизавета Николаева. Восприемник: города Вологды Спасокаменного монастыря послушник Николай Яковлев Суровцев.
Образование
1860
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается во втором классе низшего отделения Вологодского Духовного Училища.
Смерть
Неизвестно