Суровцова Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1806
Дочь дьячка Троицкой Подлесной церкви Якова Васильевича, 1761 г.р.
Бракосочетание
05.01.1820 ст.
Жених: Грязовецкого уезда Троицкой церкви, что на Комеле, пономаря сын. Невеста: Вологодского уезда Троицкой что в Подлесном церкви дьячка дочь. Поручители: Троицкой что на Комеле церкви священник Лев... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Суровцов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Суровцов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Суровцов Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Сын Иакова Суровцова, дьячка Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Суровцова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Суровцова Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич
Работа или профессия
С 1841
Просфорня при Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно