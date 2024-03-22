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Суровцова Александра Яковлевна

Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Дочь дьячка Троицкой Подлесной церкви Якова Васильевича, 1761 г.р.
Бракосочетание
05.01.1820 ст.

Муж: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Жених: Грязовецкого уезда Троицкой церкви, что на Комеле, пономаря сын. Невеста: Вологодского уезда Троицкой что в Подлесном церкви дьячка дочь. Поручители: Троицкой что на Комеле церкви священник Лев... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Суровцов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Суровцов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Суровцов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Сын: Суровцов Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Сын Иакова Суровцова, дьячка Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Суровцова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Суровцова Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Суровцов Яков Дмитриевич

Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Работа или профессия
С 1841
Троицкое-Подлесное, Вологодский район, Северный край
Просфорня при Троицкой Подлесной церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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