Суровцов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Николай Яковлевич

Суровцов Николай Яковлевич

avatar

Место рождения

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Суровцов Яков Дмитриевич

Мать: не указана

Троицкое-Подлесное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1848
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник Вологодского Спасокаменного монастыря.
Работа или профессия
19.06.1850 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Благовещенской Ляменгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Акилина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close