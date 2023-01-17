Суровцов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Суровцов Яков Дмитриевич
Мать: не указана
Работа или профессия
1848
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Послушник Вологодского Спасокаменного монастыря.
Работа или профессия
19.06.1850 ст.
Ляменьга, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Благовещенской Ляменгской церкви Никольского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно