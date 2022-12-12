Суровцова (Изюмова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Николая Иванова Изюмова, дьячка Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Суровцова Павла Дмитриевна
Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Суровцова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.
Сын: Суровцов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.
Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Сын диакона.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суровцов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно