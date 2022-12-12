Суровцова (Изюмова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Изюмова) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь Николая Иванова Изюмова, дьячка Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Суровцова Павла Дмитриевна

Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Суровцов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Суровцова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.

Сын: Суровцов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1874 ст.

Сын: Суровцов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Суровцов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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