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Изюмова Мария Николаевна

Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Изюмова Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Изюмов Николай Иванович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Изюмов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Изюмов Николай Иванович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Троицкой Комельской приходской церкви Николая Ивановича Изюмова
Рождение ребёнка
22.02.1838 ст.

Дочь: Суровцова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Изюмов Николай Иванович

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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