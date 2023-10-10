Изюмова Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Изюмова Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Изюмов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Изюмов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Изюмов Николай Иванович
Сын дьячка Троицкой Комельской приходской церкви Николая Ивановича Изюмова
Рождение ребёнка
22.02.1838 ст.
Дочь: Суровцова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Изюмов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно