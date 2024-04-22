Водопьянова (Изюмова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водопьянова (Изюмова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.02.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1827 ст.

Отец: Изюмов Николай Иванович

Мать: Изюмова Мария Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Муж: Водопьянов Петр Васильевич

Троицкий, Вологодский район, Северный край
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Грязовецкого уезда Богородской Комельской церкви священник Алексей Перцов, Мироносицкой Лостинской церкви пономарь Алексей Водопьянов, Предтеченской Кося... Показать все
Смерть
Неизвестно
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