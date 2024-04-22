Водопьянова (Изюмова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1827 ст.
Отец: Изюмов Николай Иванович
Мать: Изюмова Мария Николаевна
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Троицкий, Вологодский район, Северный край
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Грязовецкого уезда Богородской Комельской церкви священник Алексей Перцов, Мироносицкой Лостинской церкви пономарь Алексей Водопьянов, Предтеченской Кося... Показать все
Смерть
Неизвестно