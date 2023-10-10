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Водопьянов Петр Васильевич

Место рождения

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Водопьянова Мария Александровна

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1840
Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Пономарь Троицкой Становской церкви.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Водопьянова Анна Петровна

Мать ребёнка: Водопьянова Мария Александровна

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1842 ст.

Сын: Водопьянов Александр Петрович

Мать ребёнка: Водопьянова Мария Александровна

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
24.10.1843 ст.

Жена: Водопьянова Евдокия Николаевна

Троицкий, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Грязовецкого уезда Богородской Комельской церкви священник Алексей Перцов, Мироносицкой Лостинской церкви пономарь Алексей Водопьянов, Предтеченской Кося... Показать все
Смерть
Неизвестно
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