Водопьянов Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Работа или профессия
С 1840
Пономарь Троицкой Становской церкви.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Водопьянова Анна Петровна
Мать ребёнка: Водопьянова Мария Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1842 ст.
Сын: Водопьянов Александр Петрович
Мать ребёнка: Водопьянова Мария Александровна
Бракосочетание
24.10.1843 ст.
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - Грязовецкого уезда Богородской Комельской церкви священник Алексей Перцов, Мироносицкой Лостинской церкви пономарь Алексей Водопьянов, Предтеченской Кося... Показать все
Смерть
Неизвестно