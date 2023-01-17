Суровцов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти09.11.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Военная служба
1899
Уволен из 4 класса Вологодского Духовного училища, состоит на военной службе.
Работа или профессия
С 22.12.1900 ст.
Исполняющий дела псаломщика Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
26.08.1906 ст.
Бурково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Иоанно-Богословской Новопогостинской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
09.11.1911 ст.