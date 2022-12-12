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Суровцов Константин Дмитриевич

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Место рождения

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.05.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1871 ст.

Отец: Суровцов Дмитрий Яковлевич

Мать: Суровцова Клавдия Николаевна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1890 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
11.08.1890 ст.
Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Поступил во псаломщика к Николаевской Сохотской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1890

Жена: Суровцова Мария Христофоровна

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Сын: Суровцов Николай Константинович

Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.

Дочь: Жданова Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Работа или профессия
30.05.1893 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
03.12.1893 ст.
Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.

Сын: Суровцов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.

Дочь: Суровцова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
10.11.1900 ст.
Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Василиевской Межурской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Суровцова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна

Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
06.08.1906 ст.
Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во диакона к Христорождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
20.12.1909 ст.
Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Василиевской Межурской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.

Сын: Суровцов Иван Константинович

Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна

Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Награда
22.03.1914 ст.
За усердную и полезную службу награжден набедренником.
Работа или профессия
11.08.1917 ст.
Перемещен к Успенской Вондожской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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