Суровцов Константин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1871 ст.
Образование
15.06.1890 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодского Духовного училища.
Работа или профессия
11.08.1890 ст.
Поступил во псаломщика к Николаевской Сохотской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Сын: Суровцов Николай Константинович
Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.
Дочь: Жданова Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна
Работа или профессия
30.05.1893 ст.
Посвящен в стихарь.
Работа или профессия
03.12.1893 ст.
Перемещен к Троицкой Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.
Сын: Суровцов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.
Дочь: Суровцова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна
Работа или профессия
10.11.1900 ст.
Перемещен к Василиевской Межурской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Суровцова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна
Работа или профессия
06.08.1906 ст.
Рождественский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во диакона к Христорождественской Степуринской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
20.12.1909 ст.
Рукоположен во священника к Василиевской Межурской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.
Сын: Суровцов Иван Константинович
Мать ребёнка: Суровцова Мария Христофоровна
Награда
22.03.1914 ст.
За усердную и полезную службу награжден набедренником.
Работа или профессия
11.08.1917 ст.
Перемещен к Успенской Вондожской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно