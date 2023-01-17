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Суровцова Мария Христофоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Муж: Суровцов Константин Дмитриевич

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.

Сын: Суровцов Николай Константинович

Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.

Дочь: Жданова Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.

Сын: Суровцов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.

Дочь: Суровцова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич

Троицкое, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Дочь: Суровцова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич

Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.

Сын: Суровцов Иван Константинович

Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич

Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1916
Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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