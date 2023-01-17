Суровцова Мария Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
10.11.1891 ст.
Сын: Суровцов Николай Константинович
Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.
Дочь: Жданова Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.
Сын: Суровцов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.
Дочь: Суровцова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Дочь: Суровцова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.
Сын: Суровцов Иван Константинович
Отец ребёнка: Суровцов Константин Дмитриевич
Место жительства
1916
Смерть
Неизвестно