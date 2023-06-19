Жданова (Суровцова) Клавдия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Суровцова) Клавдия Константиновна

Место рождения

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

09.02.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893 ст.

Отец: Суровцов Константин Дмитриевич

Мать: Суровцова Мария Христофоровна

Помазиха, Азлецкая волость, Кадниковский уезд
Образование
15.06.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 02.09.1909 по 01.09.1911 ст.
Состояла учительницей Верховской двухклассной церковно-приходской школы.
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.

Дочь: Жданова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.

Сын: Жданов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Место жительства
1916
Спасский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Сергей Евгениевич

Смерть
Неизвестно