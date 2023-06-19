Жданова (Суровцова) Клавдия Константиновна
Место рождения
Дата рождения09.02.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1893 ст.
Образование
15.06.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Епархиальное женское училище.
Работа или профессия
С 02.09.1909 по 01.09.1911 ст.
Состояла учительницей Верховской двухклассной церковно-приходской школы.
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.
Дочь: Жданова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Жданов Сергей Евгениевич
Место жительства
1916
Спасский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно