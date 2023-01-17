Жданов Сергей Евгениевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
21.08.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын священника Спасской (Спасо-Преображенской) Репнопустынской церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию во втором разряде.
Работа или профессия
18.10.1911 ст.
Рукоположен в сан диакона к Николаевской Шапшенской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
01.11.1911 ст.
Утвержден в должности законоучителя 2-го Шапшенского земского училища.
Работа или профессия
05.07.1912 ст.
Рукоположен в сан священника к Христорождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда и утвержден в должности заведующего и законоучителя местной церковно-приходской школы.
Работа или профессия
21.09.1912
Утвержден в должности законоучителя Флоровского земского училища
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.
Дочь: Жданова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Работа или профессия
1916
Спасский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Спасо-Преображенской Репнопустынской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно