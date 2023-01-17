Жданов Сергей Евгениевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Сергей Евгениевич

Жданов Сергей Евгениевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сын священника Спасской (Спасо-Преображенской) Репнопустынской церкви Кадниковского уезда.
Образование
?.06.1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию во втором разряде.
Работа или профессия
18.10.1911 ст.
Рукоположен в сан диакона к Николаевской Шапшенской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
01.11.1911 ст.
Утвержден в должности законоучителя 2-го Шапшенского земского училища.
Работа или профессия
05.07.1912 ст.
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рукоположен в сан священника к Христорождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда и утвержден в должности заведующего и законоучителя местной церковно-приходской школы.
Работа или профессия
21.09.1912
Утвержден в должности законоучителя Флоровского земского училища
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.

Дочь: Жданова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1914 ст.

Сын: Жданов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Работа или профессия
1916
Спасский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Спасо-Преображенской Репнопустынской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Клавдия Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close