Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна
Место рожденияСельцо Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения03.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
03.09.1883
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
04.09.1883
Никольская церковь с. Малый Снежеток
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне Илья Григорьевич Ключников и Васса Андреевна Скороходова(Сачкова)
Бракосочетание
24.?.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
Witnesses:Поручители по жениху: села Змиевки кр.-не: Иван Евстахиев Челушкин и Иван Сампсонов Челенков По невесте: кр.-не: Феодор Андреев Челушкин и Григорий Сачков
Бракосочетание
24.?.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
17.09.1903
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8.-15 лист 14об.-15
Рождение ребёнка
24.10.1907
Сын: Челушкин Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 12 лист 14об.-15
Рождение ребёнка
06.10.1909
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 14 лист 10об.-11
Рождение ребёнка
14.12.1911
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 16 лист15об.-16
Рождение ребёнка
24.01.1914
Сын: Челушкин Василий Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 137об.-138
Рождение ребёнка
12.03.1920
Сын: Челушкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79, л.236-237
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: (Челушкина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 мар 1923
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.49
Смерть
Неизвестно