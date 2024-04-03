Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна 03.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

03.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883

Отец: Сачков Василий Андреевич

Мать: Сачкова(Корнева) (Корнева) Александра Ивановна

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
04.09.1883
Никольская церковь с. Малый Снежеток
Восприемники: деревни Змиевки крестьяне Илья Григорьевич Ключников и Васса Андреевна Скороходова(Сачкова)
Бракосочетание
24.?.1901

Муж: Челушкин Петр Андреевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
Witnesses:Поручители по жениху: села Змиевки кр.-не: Иван Евстахиев Челушкин и Иван Сампсонов Челенков По невесте: кр.-не: Феодор Андреев Челушкин и Григорий Сачков
Бракосочетание
24.?.1901

Муж: Челушкин Петр Андреевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
17.09.1903

Сын: Челушкин Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8.-15 лист 14об.-15
Рождение ребёнка
24.10.1907

Сын: Челушкин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 12 лист 14об.-15
Рождение ребёнка
06.10.1909

Сын: Челушкин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 14 лист 10об.-11
Рождение ребёнка
14.12.1911

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 16 лист15об.-16
Рождение ребёнка
24.01.1914

Сын: Челушкин Василий Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 137об.-138
Рождение ребёнка
12.03.1920

Сын: Челушкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79, л.236-237
Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: (Челушкина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Челушкин Петр Андреевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 мар 1923
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.49
Смерть
Неизвестно

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