(Челушкина) Александра Петровна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 мар 1923
Дата рождения05.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1923
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 мар 1923
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.49
Смерть
Неизвестно