(Челушкина) Александра Петровна 05.03.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Челушкина) Александра Петровна

(Челушкина) Александра Петровна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 мар 1923

Дата рождения

05.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1923

Отец: Челушкин Петр Андреевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 мар 1923
Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.82, л.49
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.