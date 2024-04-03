Челушкин Дмитрий Петров
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения17.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8.-15 лист 14об.-15
Крещение
17.09.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
17.09.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-7 14об.-15 | Восприемники: : Того же села кр. Феодор Андреев Челушкин и кр. Надежда Андреева Гусева
Смерть
Неизвестно