Челушкин Дмитрий Петров 17.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Дмитрий Петров

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

17.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1903

Отец: Челушкин Петр Андреевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8.-15 лист 14об.-15
Крещение
17.09.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
17.09.1903
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-7 14об.-15 | Восприемники: : Того же села кр. Феодор Андреев Челушкин и кр. Надежда Андреева Гусева
Смерть
Неизвестно

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