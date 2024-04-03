Челушкин Дмитрий Петрович 24.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Дмитрий Петрович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

24.10.1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1907

Отец: Челушкин Петр Андреевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 12 лист 14об.-15
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Крещение
Неизвестно
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-12. лист14об.-15 | Восприемники: Села Змиевки кр.-не: Семен Стахиев Минаев (Челушкин) и кр. Параскева Семенова Скороходова.
Крещение
25.10.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
1926

Сын: Челушкин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Челушкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
11.05.1930

Сын: Челушкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
11.05.1931

Сын: Челушкин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1935

Дочь: Кузьмичева(Челушкина) (Челушкина) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна

Смерть
1942
Причина смерти: ВОВ

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