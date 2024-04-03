Челушкин Дмитрий Петрович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения24.10.1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1907
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 12 лист 14об.-15
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-12. лист14об.-15 | Восприемники: Села Змиевки кр.-не: Семен Стахиев Минаев (Челушкин) и кр. Параскева Семенова Скороходова.
Крещение
25.10.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
11.05.1930
Сын: Челушкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
11.05.1931
Сын: Челушкин Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1935
Рождение ребёнка
14.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Федосеева) (Федосеева) Елена Михайловна
Смерть
1942
Причина смерти: ВОВ