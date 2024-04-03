Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Петровна 14.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Петровна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1911

Отец: Челушкин Петр Андреевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 16 лист15об.-16
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Ххх Дмитрий Семенович

Крещение
15.12.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
15.12.1911
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-16. лист 15об.-16 | Восприемники: Села Змиевки кр. Иван Самсонов Челенков и кр. Пелагея Тимофеева Челушкина.
Смерть
Неизвестно

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