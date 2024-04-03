Челушкин Алексей Петрович 12.03.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Алексей Петрович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

12.03.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1920

Отец: Челушкин Петр Андреевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79, л.236-237
Смерть
Неизвестно

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