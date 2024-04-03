Челушкин Сергей Петрович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 14 лист 10об.-11
Крещение
07.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
07.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-14, л.10-11. лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змиевки кр. Иван Самсонов Челенков и кр. Параскева Семенова Челенкова
Смерть
Неизвестно