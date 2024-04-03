Челушкин Сергей Петрович 06.10.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Сергей Петрович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909

Отец: Челушкин Петр Андреевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 14 лист 10об.-11
Крещение
07.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
07.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-14, л.10-11. лист 10об.-11 | Восприемники: Села Змиевки кр. Иван Самсонов Челенков и кр. Параскева Семенова Челенкова
Смерть
Неизвестно

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