Челушкин Василий Петрович
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения24.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 137об.-138
Крещение
Неизвестно
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАТО 1049-16-92, л.137-138 | Восприемники: Села Змеевки крестьянин Николай Федорович Челушкин и крестьянская девица Вера Федоровна Челушкина
Крещение
25.01.1914
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Военная служба
1941
Место призыва Салтыковский РВК, Московская обл. Воинское звание ефрейтор Воинская часть 998 пап 5 пабр РГК 1 УкрФ Награды Медаль «За отвагу»Приказ подразделения №: 17/н от: 04.10.1944 Издан: 998 пап 5... Показать все
Смерть
Неизвестно